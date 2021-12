Punjab and Haryana High Court Recruitment 2021: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर पदों पर भर्तियां, यहां से करें अप्लाई

Punjab and Haryana High Court Recruitment 2021, punjab and haryana high court recruitment 2021 steno: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 35 स्टेनोग्राफर पदों पर भर्तियां (Punjab and Haryana High Court Recruitment 2021) निकली है. जिसके लिए उम्मीदवार 15 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट highcourtchd.gov.in पर जाकर भर्ती की अधिसूचना समेत तमाम डिटेल चेक कर सकते हैं. भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार पदों पर चयनित उम्मीदवारों को नवीनतम मानकों के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते दिए जाएंगे.

पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 दिसंबर 2021 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. जिसकी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी.

Punjab and Haryana High Court Recruitment 2021: वैकेंसी डिटेलकुल 35 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं. जिनमें जनरल कैटेगरी के लिए 28, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 4, भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए 2 एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 1 पद आरक्षित हैं.

Punjab and Haryana High Court Recruitment 2021: शैक्षिक योग्यताबीए या बीएस या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच रहनी चाहिए.

