Police Constable Admit Card 2021: पुलिस कांस्टेबल भर्ती PMT और PST के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली (Punjab Police Constable Admit Card 2021). पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन, पीएमटी (Physical Measurement Test) और पीएसटी (Physical Screening Test) के लिए एडमिट कार्ड (Punjab Police Admit Card 2021) जारी कर दिया है. अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in से एडमिट कार्ड (Punjab Police Constable Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. प्रवेश पत्र डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर और आर्म्ड पुलिस कैडर पद के लिए जारी किया गया है.

वहीं पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दस्तावेज सत्यापन, पीएमटी और पीएसटी के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची (Punjab Police Bharti 2021) भी जारी कर दी है. पीएमटी और पीएसटी का आयोजन कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देश के तहत किया जाएगा. सभी अभ्यर्थियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया गया है.

बता दें कि कांस्टेबल के कुल 4358 पदों (Punjab Police Constable Recruitment 2021) पर भर्तियां की जाएगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के 2015 पद और आर्म्ड पुलिस कैडर के 2343 पद शामिल हैं. इन पदों (Punjab Police Constable Bharti 2021) के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 जुलाई 2021 से शुरू हुई थी और आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2021 निर्धारित की गई थी.

Punjab Police Constable Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें.3.यहां RECRUITMENT TO THE POST OF CONSTABLE IN DISTRICT POLICE CADRE AND ARMED POLICE CADRE IN PUNJAB POLICE – 2021 के लिंक पर क्लिक करें.4.अब इस लिंक पर https://iur.ls/punjabpolicerecruitment2021 क्लिक करें.5.लॉग इन टैब पर क्लिक करें और आवेदन संख्या आदि दर्ज करें.6.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.7.अब उसे डाउनलोड करें.यहां देखें PMT और PST के लिए बुलाए गए अभ्यर्थी की सूची यहां देखें कट ऑफ

