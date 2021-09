Punjab Police Constable Answer Key 2021: पंजाब पुलिस (Punjab Police) द्वारा आयोजित पंजाब पुलिस कांस्‍टेबल भर्ती परीक्षा 2021 (Punjab Police Constable recruitment exam 2021) की आंसर की जल्‍द ही जारी होने वाली है. परीक्षा के लिये जो उम्‍मीदवार उपस्‍थ‍ित हुए थे, वह पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर की वर्ड चेक कर पाएंगे और साथ ही यदि उन्‍हें किसी प्रश्‍न के उत्‍तर पर आपत्‍त‍ि है तो वह ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे.

Punjab Police Constable Answer Key 2021: ऐसे चेक करेंऑनलाइन आंसर की चेक करने के लिये उम्‍मीदवारों को नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स फॉलो करने होंगे.1.आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाना होगा.2. वहां दिये गए आंसर की लिंक पर क्‍लकि करें और नये पेज पर जाएं. उम्‍मीदवारों को लॉगइन करना होगा. अपने रजिस्‍ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिये लॉगइन करें.3. एक नया पेज खुलेगा. यहां कांस्‍टेबल टैब पर क्‍ल‍िक करें और आंसर की चेक करें.4. आंसर की चेक करें और उसे डाउनलोड कर लें;

अगर उम्‍मीदवार किसी प्रश्‍न पर ऑब्‍जेक्‍शन रेज करना चाहते हैं तो उनहें इस बात का ध्‍यान रखना चाहिए.

1) उम्‍मीदवारों को “click to raise new Objection” पर क्‍ल‍िक करना होगा.2) उम्‍मीदवार एक बार में सिर्फ एक ही प्रश्‍न पर ऑब्‍जेक्‍शन रेज कर सकते हैं.3) एक से ज्‍यादा सवाल पर ऑब्‍जेक्‍शन रेज करना है तो उम्‍मीदवारों को “click to raise new Objection” पर दोबारा क्‍ल‍िक करना होगा.

बता दें कि पंजाब पुलिस, इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये कांस्‍टेबल के 4358 पदों पर नियुक्‍त‍ियां करेगी.

