Punjab Police Result 2022 : कांस्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें

Punjab Police Result 2022 : पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड (PPRB) ने पुलिस कांस्टेबल (पुरुष और फीमेल) भर्ती के फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने फिजिकल टेस्ट दिया है वे आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं. पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.

ऐसे चेक करें कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट

– सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं– अब रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं– अब ‘RECRUITMENT TO THE POST OF CONSTABLE IN DISTRICT POLICE CADRE AND ARMED POLICE CADRE IN PUNJAB POLICE – 2021’ लिंक पर जाएं– अब एक नया विंडो ओपन होगा– अब नोटिस बोर्ड पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के लिंक पर क्लिक करें– अब RECRUITMENT TO THE POST OF CONSTABLE IN DISTRICT POLICE CADRE AND ARMED POLICE CADRE IN PUNJAB POLICE – 2021′ लिंक पर क्लिक करके स्टेज-2 परीक्षा के लिए सेलेक्ट उम्मीदवारों की लिस्ट दिखेगी– अब फाइनल रिजल्ट देखें

ये भी पढ़ें

Sarkari Naukri Result 2022: 10वीं, 12वीं पास के लिए विभिन्न पदों पर निकली हैं नौकरियां, जल्द करें आवेदन, लास्ट डेट में बचे हैं सिर्फ 3 दिन

UPSC Recruitment 2022: UPSC में इन विभिन्न पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, जल्द करें अप्लाई