Punjab PSSSB Clerk Answer Key 2021 Released: जारी हुआ PSSSB Clerk 2021 का Answer Key, इस Direct Link से करें डाउनलोड 

Punjab PSSSB Clerk Answer Key 2021 Released: अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पंजाब (SSSB Punjab) ने क्लर्क, आईटी क्लर्क और लेखा क्लर्क पदों पर भर्ती परीक्षा का आंसर की (Punjab PSSSB Clerk Answer Key 2021) जारी कर दिया है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इस परीक्षा (Punjab PSSSB Clerk Exam 2021) के लिए शामिल हुए हैं, वे Punjab PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर आंसर की (Punjab PSSSB Clerk Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. यह भर्ती परीक्षा 11 दिसंबर और 12 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://nltchd.info/sssbpb-omr-clerks/ पर क्लिक करके भी आंसर की (Punjab PSSSB Clerk Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भी आंसर की (Punjab PSSSB Clerk Answer Key 2021) देख सकते हैं. बोर्ड नियत समय में परीक्षा का रिजल्ट (Punjab PSSSB Clerk Result 2021) और अंक अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा. आईटी क्लर्क और लेखा क्लर्क पदों के लिए परीक्षा 11 दिसंबर 2021 (शनिवार) और क्लर्क पदों के लिए 12 दिसंबर 2021 (रविवार) को आयोजित की गई थी. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 3169 पदों को भरा जाएगा.

Punjab PSSSB Clerk Answer Key 2021 ऐसे करें डाउनलोड

Punjab PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘ 05-01-2022 – Click Here to download OMR Sheet and Provisional Answer Key for the exam dated 11/12/2021 and 12/12/2021 regarding Advertisement No. 17 of 2021, 18 of 2021 and 19 of 2021′ लिखा हो.अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.Punjab PSSSB Clerk Answer Key 2021 डाउनलोड करें.

