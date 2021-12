Railway Group C Recruitment 2021: रेलवे में ग्रुप ‘सी’ के पदों पर बंपर भर्तियां, 10वीं और 12वीं जल्द करें आवेदन

Railway Group C Recruitment 2021: उत्तर मध्य रेलवे और मध्य रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत ग्रुप सी के पदों पर भर्तियां Railway group c bharti 2021) निकाली हैं. इन पदों (Railway Group C Bharti 2021) इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं. इन भर्तियों के संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.