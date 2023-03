Railway Guard Jobs: भारतीय रेलवे में कैसे बनते हैं गार्ड, किस पद तक होता है प्रमोशन? जानें सैलरी से लेकर तमाम डिटेल

Railway Guard Jobs: भारतीय रेलवे (Indian Railway) की ऑपरेशनल एक्टिविटी में रेलवे गार्ड को असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. गार्ड (Railway Guard) के पदों को न केवल विस्तार और अतिरिक्त ट्रेनों के लिए बल्कि मौजूदा रेलवे यातायात को बनाए रखने के लिए भी भरने की आवश्यकता होती है. यह बताने की जरूरत नहीं है कि हर साल RRB के विभिन्न जोनल बड़ी संख्या में गुड्स गार्ड (गार्ड के एंट्री लेवल के पद) के पदों को भरते हैं. अगर आप भी रेलवे में गार्ड बनना की इच्छा रखते हैं, तो यहां आपको भारतीय रेलवे (Indian Railway) के विभिन्न क्षेत्रों में गुड्स गार्ड (Railway Goods Guard) की योग्यता शर्तें, परीक्षा स्ट्रक्चर और नियुक्ति के अन्य पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है.

रेलवे गार्ड कैसे बने ? (How To Become Railway Guard)

भारतीय रेलवे में गुड्स गार्ड बनने के लिए दिए गए चरणों का पालन करना होगा:-स्टेप 1रेलवे गार्ड बनने के लिए भारतीय रेलवे में विभिन्न क्षेत्रों के 17 RRB द्वारा घोषित होने पर नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा.स्टेप 2आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले रेलवे गार्ड के पद के लिए आयोजित RRB परीक्षा (जीके, एप्टीट्यूड, गणित और सामान्य अंग्रेजी पर लगभग 150 प्रश्नों से मिलकर) को पास करने के बाद एक रेलवे स्टेशन या एक विशेष मार्ग पर तैनात किया जाता है.

रेलवे गुड्स गार्ड नौकरी विवरण (Railway Goods Guard Job Profile)

भारतीय रेलवे में गार्ड वह व्यक्ति होता है, जो ट्रेन को एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक सुरक्षित रूप से ले जाने की जिम्मेदारे होता है. इस मायने में वह रेलवे में सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारियों में से एक है. इस काम को संभालने के लिए वास्तव में समर्पित और मेहनती होना चाहिए. गार्ड आमतौर पर ट्रेन के पिछले हिस्से में होता है और जरूरत पड़ने पर आपातकालीन ब्रेक लगा सकता है. यदि ट्रेन किसी समस्या या दुर्घटना के कारण रुक जाती है तो वह फ्लेयर्स को जलाने और पटरियों पर डेटोनेटर लगाने के लिए भी जिम्मेदार होता है. गार्ड प्रस्थान के समय और वहां से गुजरते समय स्टेशन मास्टरों के साथ झंडे या लैंप के संकेतों का आदान-प्रदान करता है.

रेलवे गुड्स गार्ड कैरियर संभावनाएं (Railway Goods Guard)

इस क्षेत्र में करियर की कुछ संभावनाएं निम्नलिखित हैं:ब्रेक्समैनअसिस्टेंट गार्डसीनियर ब्रेक्समैनसीनियर असिस्टेंट गार्डगुड्स गार्डसीनियर गुड्स गार्डपैसेंजर गार्डसीनियर पैसेंजर गार्डमेल/एक्सप्रेस गार्ड

रेलवे गुड्स गार्ड वेतन (Railwa Guard Salary)

नव नियुक्त रेलवे गार्ड (गुड्स गार्ड) का वेतनमान 10,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति माह है. हालांकि, ये वेतनमान समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं. उन्हें अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, चिकित्सा सुविधाओं और मुफ्त/रियायती रेल मार्ग आदि सहित आकर्षक पारिश्रमिक और प्रोत्साहन भी मिलते हैं. उन्हें आवास सुविधाओं, चिकित्सा व्यय और आउट स्टेशन अलाउंस, नि:शुल्क/रियायती रेलवे, उनके निकट परिवार के सदस्यों और आश्रितों के लिए पास के साथ-साथ कई प्रकार के लाभ और भत्ते भी दिए जाते हैं.