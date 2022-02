Rajasthan High Court Admit Card 2022 Released: राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया Clerk, JA,JJA का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

Rajasthan High Court Admit Card 2022 Released: राजस्थान उच्च न्यायालय (RHC) ने क्लर्क, जूनियर (JA) और जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (JJA) का एडमिट कार्ड (Rajasthan High Court Admit Card 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इन पदों (Rajasthan High Court Recruitment) के लिए आवेदन किए हैं, वे Rajasthan High Court की आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (Rajasthan High Court Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. यह भर्ती परीक्षा (Rajasthan High Court Recruitment) 13 मार्च 2022 (रविवार) को दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित की जाएगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://103.203.137.249/rhcjja/login.php पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (Rajasthan High Court Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (Rajasthan High Court Admit Card 2022) देख सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड (Rajasthan High Court Admit Card 2022) के साथ मूल फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, 2.5 सेमी x 2.5 सेमी की हालिया तस्वीर और नीले / काले बॉल पेन लाना होगा.

Rajasthan High Court Admit Card 2022 ऐसे करें डाउनलोड

Rajasthan High Court की आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाएं.‘भर्ती’ अनुभाग पर क्लिक करें.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Recruitment JrJAs for RHC JAs for RSLSA and DLSAs and Clerks Grade II for RSJA and District Courts 2020’ लिखा हो.अब, ‘एडमिट कार्ड’ पर क्लिक करें और फिर ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें.आवश्यक विवरण दर्ज करें.आपका Rajasthan High Court Admit Card 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.Rajasthan High Court Admit Card 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

