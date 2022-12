Rajasthan RSMSSB Answer Key 2022 Released: जारी हुई RSMSSB फॉरेस्टर, फ़ॉरेस्ट गार्ड की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड  

Rajasthan RSMSSB Answer Key 2022 ऐसे करें डाउनलोड

RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Forest Guard 2020 : Primary Answer Key 130A’ or ‘Forest Guard 2020 : Primary Answer Key 130C’ or ‘Forest Guard 2020 : Primary Answer Key 130D’ or ‘Forest Guard 2020 : Primary Answer Key 132A’ or ‘Forest Guard 2020 : Primary Answer Key 132B’ लिखा हो.एक PDF फाइल खुलेगीRajasthan RSMSSB Answer Key 2022 चेक करें और सेव करें.Rajasthan RSMSSB Answer Key 2022 का प्रिंटआउट लें.

