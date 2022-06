RBI Result 2022 : आरबीआई असिस्टेंट भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, सेलेक्टेड कैंडिडेट को करना होगा ये काम

RBI Assistant Mains Result 2022 : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने असिस्टेंट भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. असिस्टेंट भर्ती मुख्य परीक्षा ऑनलाइन हुई थी. परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अपने रिजल्ट आरबीआई की वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. मुख्य परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को अब लैंग्वेज प्रोफिसिएंसी टेस्ट देने होंगे. शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अटेंशन फॉर्म की छह कॉपी और दो कॉपी बायोडाटा सबमिट करना होगा. साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अपना जाति/दिव्यांगता प्रमाण पत्र/एक्स सर्विसमैन को एनओसी/इडब्लूएस को इडब्लूएस सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा. इसके अलावा प्रोफार्मा को भरना है. इन सब डॉक्यूमेंट्स को आरबीआई के संबंधित रीजनल ऑफिस में रीजनल डायरेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को स्पीड पोस्ट/कुरियर कर देना है.

ऐसे डाउनलोड करें आरबीआई असिस्टेंट मुख्य परीक्षा रिजल्ट

– सबसे पहले आरबीआई की वेबसाइट पर जाएं– अब रिजल्ट लिंक ‘Recruitment of Assistants – PY 2021: Display of Roll numbers of Provisionally Shortlisted candidates’ पर क्लिक करें– अब आरबीआई असिस्टेंट मुख्य परीक्षा रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करें– अब अपने रोल नंबर खोजें

