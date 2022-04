RBI Grade B Result 2022 : आरबीआई ग्रेड बी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, इंटरव्यू के लिए करें ये काम

RBI Grade B Result 2022 : भारतीय रिजर्व बैंक ने लीगल ऑफिसर ग्रेड बी, मैनेजर (सिविल, इलेक्ट्रिकल) और आर्किटेक्ट ग्रेड ए भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे आरबीआई की वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

आरबीआई की लीगल ऑफिसर, मैनेजर और आर्किटेक्ट भर्ती परीक्षा का आयोजन 6 मार्च 2022 को किया गया था. इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है. रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई भर्ती का इंटरव्यू अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह में होगा. अभ्यर्थियों को इंटरव्यू शेड्यूल की जानकारी उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर दी जाएगी.

10 अप्रैल तक सबमिट करें डॉक्यूमेंट्स

आरबीआई के नोटिस में कहा गया है कि इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट अभ्यर्थियों को 10 अप्रैल 2022 तक अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे हैं. डॉक्यूमेंट्स आरबीआई सर्विस बोर्ड की ईमेल आईडी documentsrbisb@rbi.org.in पर मेल करने हैं.

ऐसे चेक करें आरबीआई का रिजल्ट

– सबसे पहले आरबीआई की वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं– अब opportunities tab के भीतर नोटिफिकेशन लिंक ‘RBI Grade B Result 2022 पर क्लिक करें– अब एक नया पेज ओपन होगा– अब यहां Current Vacancies में रिजल्ट पर क्लिक करें– अब Results of Legal Officer in Grade ‘B’, Manager (Technical-Civil), Manager (Technical-Electrical) and Architect in Grade ‘A’ – PY 2021 लिंक पर क्लिक करें– अब अपना रोल नंबर सर्च कर लें. रोल नंबर इसमें है तो आप इंटरव्यू के लिए चयनित हैं.

