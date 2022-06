RBI Grade B Result 2022 : आरबीआई ग्रेड बी भर्ती फेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी, फेज-2 25 जून को

RBI Grade B Result 2022 : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आरबीआई ग्रेड बी भर्ती परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार ग्रेड बी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपने रिजल्ट आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. आरबीआई ग्रेड बी ऑफसर्स भर्ती परीक्षा 28 मई 2022 को ऑनलाइन मोड में हुई थी. इस परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार अब फेज-2 ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होंगे.

आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स भर्ती की फेज-2 परीक्षा 25 जून 2022 को होगी. यह परीक्षा दो शिफ्ट- सुबह और दोपहर में होगी. उम्मीदवार दोनो शिफ्ट के लिए अलग-अलग एडमिशन लेटर यानी एडमिट कार्ड आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. आरबीआई की इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 238 ग्रेड बी ऑफिसर्स की भर्ती होगी.

ऐसे डाउनलोड करें RBI Grade B Result 2022

-सबसे पहले आरबीआई करियर की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in/scripts/vacancies.aspx पर जाएं– अब इसमें वैकेंसी में और फिर रिजल्ट में जाएं– अब ‘Result of Phase-I examination for Recruitment of Officers in Grade B – DR (General)-PY 2022’ पर क्लिक करें– अब पीडीएफ फाइल ओपन होगी, इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढ़ें

ITBP Sarkari Naukri 2022: 12वीं हैं पास, तो ITBP में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, कल से आवेदन शुरू, 93000 होगी सैलरीTSRTC Recruitment 2022 : यहां है अपरेंटिस की 300 वैकेंसी, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर करें आवेदन