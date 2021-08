RBI JE Result 2021: RBI ने जारी किया जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली. RBI JE Result 2021: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक जूनियर इंजीनियर, आरबीआई जेई परिणाम 2021 आज 5 अगस्त, 2021 को जारी कर दिया गया है. परीक्षा आयोजित करने वाली ऑथोरिटी ने 8 मार्च, 2021 को आयोजित हुई ऑनलाइन लिखित परीक्षा की मार्कशीट जारी कर दी है. जो उम्मीदवार सिविल या इलेक्ट्रिकल शाखा में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline, ibps.in या rbi.org.in पर अपने नंबर देख सकते हैं.

आरबीआई जेई परिणाम 2021 के स्कोर की जांच उम्मीदवार 4 फरवरी, 2022 तक कर सकेंगे. तब ही तक अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे. आरबीआई में 48 वैकेंसी को भरा जाएगा.

आरबीआई जेई रिजल्ट 2021 की जांच और डाउनलोड ऐसे करें-भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं.-होमपेज पर उपलब्ध ‘रिजल्ट’ सेक्शन में जाएं.-‘Recruitment for the Post of Junior Engineer (Civil/Electrical) – Panel Year 2019’ लिंक पर क्लिक करें.-लॉग इन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड/जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें.-सबमिट पर क्लिक करें, चेक करें और आरबीआई जेई रिजल्ट 2021 डाउनलोड करें.-भविष्य के किसी भी संदर्भ के लिए मार्कशीट का प्रिंट लें.

रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक

आरबीआई जूनियर इंजीनियर भर्ती अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से 15 फरवरी, 2021 तक हुई.

आरबीआई जेई परीक्षा के बारे मेंRBI JE परीक्षा हर साल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न शाखाओं से जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है. आवश्यकता के अनुसार हर साल वैकेंसी की संख्या बदलती रहती है. आरबीआई जेई रिजल्ट 2021 के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें.

ये भी पढ़ें-Sarkari Naukri 2021: दिल्ली, महाराष्ट्र सहित तीन राज्यों में बंपर सरकारी नौकरियां, जल्द करें आवेदनIndian Army Recruitment 2021: भारतीय सेना में सिपाही फार्मा के पदों पर भर्तियां, जल्द करें आवेदन