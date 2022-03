REET Eligibility Criteria 2022: रीट के लिए क्या योग्यता चाहिए? जानें विस्तार से

REET Eligibility Criteria 2022, Who can apply for REET?, REET Level 2 Eligibility: राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, REET 2022, राजस्थान में तृतीय श्रेणी के शिक्षक पदों पर चयन के लिए (Rajasthan Teacher Recruitment 2022) आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा है. जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित की जाती है. इस वर्ष के लिए भी रीट परीक्षा (REET 2022) के तारीखों की घोषणा हो चुकी है. जिसके अनुसार परीक्षा 23-24 जुलाई 2022 (REET 2022 Exam Dates) को आयोजित की जाएगी.

रीट परीक्षा (REET 2022) के लिए पात्रता मानदंड (REET Eligibility Criteria 2022) क्या होंगे, कौन आवेदन कर सकता है (Who can apply for REET). इसकी जानकारी नीचे साझा की जा रही है.

REET Eligibility Criteria 2022: रीट के लिए योग्यताबता दें कि रीट परीक्षा दो लेवल में आयोजित की जाती है. जिसमें लेवल-1 के लिए योग्यता (REET Level 1 Eligibility) निम्नलिखित है-

– सीनियर सेकेंडरी में 50% अंकों के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा पास या अंतिम वर्ष अथवा– सीनियर सेकेंडरी में 50% अंकों के साथ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड पास या चतुर्थ वर्ष अथवा– सीनियर सेकेंडरी में 50% अंकों के साथ स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष अथवा– ग्रेजुएशन के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन करने के पात्र हैं.

REET Level 2 Eligibility: लेवल- 2 की योग्यता-ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा एलीमेंट्री एजुकेशन पास या अंतिम वर्ष अथवा-50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और एजुकेशन में 1 वर्षीय B.eD पास या अंतिम वर्ष अथवा-45% अंकों के साथ 1 वर्षीय बैचलर इन एजुकेशन पास या अंतिम वर्ष अथवा-सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतिम वर्ष में या पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.