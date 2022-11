RPSC Answer Key 2022 : लेक्चरर भर्ती आंसर की जारी, 2 दिसंबर तक दर्ज करें ऑब्जेक्शन

RPSC Answer Key 2022 : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा (पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) 2022 की मॉडल आंसर की जारी कर दी है. उम्मीदवार आंसर की राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. राजस्थान स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 11 से 21 अक्टूबर 2022 तक हुई थी. आयोग ने अपनी वेबसाइट पर आंसर की की पीडीएफ फाइल अपलोड की है. आंसर की के किसी उत्तर पर ऑब्जेक्शन है तो उम्मीदवार इसे दर्ज भी करा सकते हैं. उम्मीदवार आंसर की पर ऑब्जेशन 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे. उम्मीदवारों को इसके बदले प्रति प्रश्न 100 रुपये का शुल्क भी चुकाना होगा.

राजस्थान स्कूल लेक्चरर भर्ती आंसर की 2022 ऐसे चेक करें

– सबसे पहले आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं-इसके बाद होम पेज पर Press Note regarding Online Objections for School Lecturer (School Edu.) Exam 2022 (Political Science, Public Administration) लिंक पर क्लिक करेंगे– अब संबंधित विषय की आंसर की पर क्लिक करें-अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी, इसे डाउनलोड कर लें

