RPSC Answer key: इस भर्ती परीक्षा के लिए आंसर की जारी, यहां से करें डाउनलोड

RPSC Answer key: राजस्थान लोक सेवा आयोग, RPSC ने संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत हेड मास्टर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की मॉडल आंसर की जारी कर दी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं एवं डाउनलोड कर सकते हैं.

पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 11 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी. आंसर की कैसे चेक करें इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया नीचे दी जा रही है.

RPSC Answer key: कैसे चेक करें आंसर कीसबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं. मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध ‘न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन’ पर क्लिक करें. अब ‘Model Answer Key for Head Master Praveshika School (Sanskrit Edu.) (Paper –I and Paper II) Exam – 2021’ की लिंक पर जाएं. आंसर की आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी.

बता दें कि उम्मीदवार आंसर की के खिलाफ 12 जनवरी से 14 जनवरी 2022 तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. इसके लिए उन्हें प्रति प्रश्न ₹100 जमा करना होगा.