RPSC Admit Card : एएसओ भर्ती के इंटरव्यू का कॉल लेटर जारी, ऐसे डाउनलोड करें

नई दिल्ली. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर (कृषि विभाग) भर्ती के इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल लेटर जारी कर दिया है. जो अभ्यर्थी इंटरव्यू राउंड के लिए क्वॉलिफाई किए हैं वह अपने कॉल लेटर राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आयोग के अनुसार असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर भर्ती का इंटरव्यू तीन अगस्त 2021 को होगा. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं. नोटिस में कहा गया है कि असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में अपने साथ मूल दस्तावेजों और उसकी फोटो कॉपी लेकर उपस्थित होना होगा.

ऐसे डाउनलोड करें आरपीएससी एएसओ भर्ती के लिए कॉल लेटर

- सबसे पहले राजस्थाना लोक सेवा आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं

- होम पेज पर Important Links सेक्शन में Interview Letter for the post of Assistant Statistical Officer, Agriculture Department, Adv. No. 02/Rectt./A.S.O. /Ag. Deptt./2020-21 dated 06.07.2020 पर क्लिक करें

- इस पर क्लिक करने पर नया पेज ओपन होगा

- यहां अपने लॉग इन क्रेडेंसियल एंटर करके लॉग इन करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

