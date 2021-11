RPSC RAS 2021 : राजस्थान आरएएस परीक्षा की फाइनल आंसर-की और मार्कशीट जारी

नई दिल्ली. RPSC RAS 2021 : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2021 के रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर की और मार्कशीट भी जारी कर दी है. आरपीएससी आरएएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर फाइनल आंसर की और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 अक्टूबर को किया था. इसका रिजल्ट 19 नवंबर को घोषित किया गया था.

आरपीएससी आरएएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में कुल 20102 उम्मीदवार पास हुए हैं. अब ये उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. राजस्थान लोक सेवा आयोग जल्द ही आरएएस मुख्य परीक्षा की अधिसूचना जारी करेगा. आयोग की ओर से जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 988 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है. इसमें राजस्थान स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए 363 पदों पर भर्तियां की जानी हैं. जबकि राजस्थान सबॉर्डिनेट सर्विस के लिए 625 रिक्त पद हैं.

RPSC RAS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की मार्कशीट ऐसे डाउनलोड करें

मार्कशीट देखने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.वेबसाइट की होम पेज पर दिए News and Events ऑप्शन पाए जाएं.इसके बाद Marks for Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. Exam (Pre) 2021 के लिंक पर क्लिक करें.इसमें Result and Cutoff के लिंक पर जाएं.रोल नंबर की मदद से Marksheet देख सकते हैं.उम्मीदवार चाहें तो Marksheet का डाउनलोड और प्रिंट करके भी रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें

Indian Air Force Recruitment 2021: भारतीय वायु सेना ने इन विभिन्न पदों पर निकाली बंपर वैकेंसी, 10वीं, ग्रेजुएट करें आवेदन, होगी अच्छी सैलरी

Sarkari Naukri : कंप्यूटर प्रोग्रामर, टीचर की नौकरियां, 10वीं पास भी करें आवेदन