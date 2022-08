RPSC RAS Mains 2021 result: आरपीएससी ने जारी किया आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 का रिजल्ट, इस लिंक से कर सकते हैं डाउनलोड

Follow us on

ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.अब मुख्य पृष्ठ पर दिए गए रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.उसके बाद, ‘Result Preamble and Cut-off Marks for Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive (Mains) Examination-2021’ की लिंक पर जाएं.अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. उसे डाउनलोड कर लें.

वैकल्पिक रूप से डायरेक्ट इस लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in/Static/Result/CB34069E52F942F09031CA05E583290B.pdf पर जाकर रिजल्ट देखा जा सकता है. बता दें कि आरएएस परीक्षा का आयोजन कुल 988 पदों पर भर्ती के लिए किया गया था. जिनमें 363 वैकेंसी राज्य सेवा के लिए एवं 625 अधीनस्थ सेवा के लिए है.

