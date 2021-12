RPSC SI Result 2021 Declared: जारी हुआ RPSC SI 2021 का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

RPSC SI Result 2021 Declared: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के पदों के लिए आयोजित संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट (RPSC SI Result 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (RPSC SI Exam 2021) के लिए शामिल हुए हैं, वे RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (RPSC SI Result 2021) चेक कर सकते हैं. यह परीक्षा (RPSC SI Exam 2021) 13 से 15 सितंबर, 2021 के बीच आयोजित हुई थी और इसमें 18787 उम्मीदवारों ने अगले दौर के लिए क्वालीफाई किया है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक RPSC SI Result 2021 Declared पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (RPSC SI Result 2021) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी रिजल्ट (RPSC SI Result 2021) देख सकते हैं. आयोग (RPSC) ने पहले 11 अक्टूबर, 2021 को 6 प्रश्नपत्रों की प्रोविजनल आंसर की जारी की थी. आयोग (RPSC) ने लिखित परीक्षा और RPSC SI Result 2021 के कट ऑफ अंक भी जारी किए हैं.

यह भर्ती परीक्षा राजस्थान पुलिस में 857 सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर पदों के लिए आयोजित की जाती है. चयन प्रक्रिया तीन चरणों लिखित परीक्षा, शारीरिक फिटनेस परीक्षण और साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट शामिल हैं.

RPSC SI Result 2021 ऐसे करें चेक

RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.होम पेज पर उपलब्ध ‘न्यूज एंड इवेंट्स’ सेक्शन में जाएं.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां, ‘Result Preamble and Cutoff Marks (For Physical Efficiency Test) Of Sub Inspector Comb. Comp. Exam 2021’. लिखा हो.एक PDF फाइल खुलेगी.RPSC SI Result 2021 चेक करें और डाउनलोड करें.

ये भी पढ़ें…BSF में इन पदों के लिए अप्लाई करने के बचे हैं चंद दिन, 10वीं पास करें आवेदनजल शक्ति मंत्रालय में इन पदों पर आवेदन करने की कल है आखिरी डेट, करें अप्लाई