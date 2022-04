RRB MI Result 2022 : रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया MI परीक्षा और स्किल टेस्ट का रिजल्ट

RRB MI Result 2022 : रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों पर भर्ती के लिए हुए ऑनलाइन एग्जाम और स्किल टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है. आरआरबी एमआई ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 15 दिसंबर 2020 से 7 जनवरी 2021 तक किया गया था. जबकि स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट/ट्रांसलेशन टेस्ट/टीचिंग स्किल टेस्ट/परफॉर्मेंस टेस्ट 27 अक्टूबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक हुआ था. जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं और स्किल टेस्ट में शामिल हुए थे वे अपने नतीजे रीजनल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसमें पास उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.

ऐसे चेक करें RRB MI Result 2022

– सबसे पहले आरआरबी की रीजनल वेबसाइट जैसे कि -rrbbhopal.gov.in पर जाएं– अब ‘CEN-03/2019’ पर क्लिक करें– अब ‘Click here to view Score Card Link’, ‘Shortlisting of Candidates for Document Verification for CEN 03/2019 – Ministerial & Isolated Category Posts.’, ‘Cut-off Marks for the candidates shortlisted for Document Verification (Main) under CEN 03/2019 – Ministerial & Isolated Categories.’ लिंक पर क्लिक करें– अब अपने लॉग इन क्रेडेंशियल एंटर करके सबमिट करें– अब आरआरबी एमआई रिजल्ट डाउनलोड कर लें

