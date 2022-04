RRB NTPC Exam 2022 : आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 एग्जाम सिटी, डेट, मॉक टेस्ट, हेल्प डेस्क लिंक एक्टिव

RRB NTPC Exam 2022 : रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत लेवल-4 और लेवल-6 कैटेगरी के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली सीबीटी-2 के लिए स्कोर कार्ड, सिटी स्लिप, मॉक टेस्ट एवं हेल्प डेस्क का लिंक एक्टिवेट कर दिया है. जो उम्मीदवार आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 पास कर चुके हैं वे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-2 एग्जाम डेट और सिटी अब चेक कर सकते हैं. साथ ही अभ्यर्थी मॉक टेस्ट व हेल्प डेस्क भी एक्सेस कर सकते हैं. पे लेवल-4 और 6 कैटेगरी के पदों पर भर्ती परीक्षा 9 और 10 मई 2022 को आयोजित की जाएगी.

आरआरबी सीबीटी-2 परीक्षा तिथि, सिटी स्लिप, मॉक टेस्ट, स्कोर कार्ड और हेल्प डेस्क ऐसे चेक करें

– सबसे पहले आरआरबी की रीजनल वेबसाइट जैसे कि rrbbhopal.gov.in पर जाएं– अब होम पेज पर ‘Click Here For CEN 01/2019’ पर क्लिक करें– अब Click Here for Exam City Slip & Score Card link of NTPC CBT-2 Phase 1.’, ‘Click Here for Mock Test link of NTPC CBT-2.’ , ‘Click Here for Helpdesk link of NTPC CBT-2.’ पर विजिट करें– अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड (जन्मतिथि) एंटर करें– अब लॉग इन करें– अब एग्जाम डेट और सिटी चेक करें

