RSMSSB Lab Assistant Answer Key 2022 : लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, ऑब्जेक्शन 15 जुलाई से

RSMSSB Lab Assistant Answer Key 2022 : राजस्थान सबॉर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) ने लैबरोटरी असिस्टेंट कम्बाइंड भर्ती परीक्षा 2022 की आंसर की और मास्टर क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है. अभ्यर्थी इसे आरएसएमएससएबी की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने साइंस, जियोग्राफी और होम साइंस विषयों की आंसर की जारी की है. साथ ही बोर्ड ने आंसर की पर ऑब्जेक्शन भी आमंत्रित किये हैं. अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन 15 जुलाई से 17 जुलाई तक एसएसओ वेबसाइट पर जाकर सबमिट कर सकते हैं. इसके लिए कैंडिडेट्स को प्रति ऑब्जेक्शन 100 रुपये का शुल्क देना होगा.

RSMSSB Lab Assistant Answer Key 2022 : ऐसे करें डाउनलोड

– सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं– अब ‘Candidate Corner’ और फिर ‘Answer Key’ पर जाएं– अब n ‘LA(Geography)202 : Primary Answer Key, 30.06.2022’ or ‘LA(Home Science)2022 : Primary Answer Key, 30.06.2022’ or ‘LA (Science)2022 : Primary Answer Key, (Paper-II) 29.06.2022 Evening’ or ‘LA (Science)2022 : Primary Answer Key, (Paper-I) 29.06.2022 Morning’ or ‘LA (Science)2022 : Primary Answer Key, (Paper-II) 28.06.2022 Evening’ or ‘LA (Science)2022 : Primary Answer Key, (Paper-I) 28.06.2022 Morning’ लिंक पर क्लिक करें– अब आरएसएमएसएसबी लैब असिस्टेंट आंसर की डाउनलोड करें