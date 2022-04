RSMSSB MVSI Result 2022 : राजस्थान मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी

RSMSSB MVSI Result 2022 : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो अभ्यर्थी राजस्थान मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपने रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 197 रिक्त पदों के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा में भर्ती से तीन गुना यानी 601 अभ्यर्थियों का सेलेक्शन हुआ है. अब इन अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा. इन सब में पास होने के बाद अभ्यर्थियों का फाइनल सेलेक्शन होगा.

बता दें कि मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के 197 रिक्त पदों में 168 वैकेंसी सामान्य और 29 अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए है. मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए दिसंबर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी. जो 3 जनवरी तक चली थी. इसके बाद 12 और 13 फरवरी को संभाग स्तर पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था.

ऐसे चेक करें मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट

– सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं– अब होम पेज पर ‘Motor Vehicle Sub Inspector 2021 : List of Selected Candidates for Document Verification’ लिंक मिलेगा– इस पर क्लिक करें– अब एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी– इसे डाउनलोड कर लें– इसमें अपना रोल नंबर सर्च करें

