RSMSSB Patwari Answer Key 2021: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, ऐसे करें चेक 

नई दिल्ली (RSMSSB Patwari Answer Key 2021). राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2021(RSMSSB Patwari Exam 2021) की आंसर-की (RSMSSB Patwari Answer Key 2021) जारी कर दी है. अभ्यर्थी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर आंसर-की चेक कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन बोर्ड की ओर से राज्य भर में निर्धारित केंद्रों पर 23 अक्टूबर 2021 और 24 अक्टूबर 2021 को किया गया था.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक पर https://rsmssb.rajasthan.gov.in/page क्लिक कर आंसर-की चेक कर सकते हैं. आपत्ति दर्ज कराने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर कल एक्टिव किया जाएगा.

बता दें कि यह प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई है. अभ्यर्थी इस पर 24 नवंबर 2021 से 26 नवंबर 2021 रात 12 बजे से पहले तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद बोर्ड फाइनल आंसर-की जारी करेगा.

कुल 5378 रिक्त पदों के लिए इस परीक्षा (RSMSSB Patwari Exam 2021) का आयोजन किया गया था. जिसमें 4615 पद नॉन शेड्यूल एरिया और 957 पद शेड्यूल एरिया के शामिल हैं. आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई 2021 से शुरू हुई थी और अंतिम तिथि 29 जुलाई 2021 निर्धारित की गई थी.

RSMSSB Patwari Exam 2021: 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी हुए थे शामिल

परीक्षा कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देशों के तहत दो पालियों में आयोजित की गई थी. पहली पाली में परीक्षा सुबह 8.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक परीक्षा हुई थी. परीक्षा में करीब 15 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

RSMSSB Patwari Answer Key 2021: ऐसे चेक करें आंसर-की

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए Latest News सेक्शन में जाएं.-यहां Patwar 2021: First Answar Key of Exam Patwar – Code 104 (D) के लिंक पर क्लिक करें.-अब First Answar Key के लिंक पर क्लिक करें.-आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.-अब उसे डाउनलोड करें.यहां देखें नोटिफिकेशन

