RSMSSB PTI Answer Key 2022 Released: जारी हुई RSMSSB PTI 2022 की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं‘न्यूज एंड नोटिफिकेशन’ सेक्शन में जाएं.उसके बाद ‘Download’ PDF Link given under ‘PTI 2022 : Final Answer Key,(Paper-II)’ or ‘PTI 2022 : Final Answer Key,(Paper-II)’ क्लिक करें.आपका RSMSSB PTI Answer Key 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.RSMSSB PTI Answer Key 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

