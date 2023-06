UP Police Constable Salary: यूपी पुलिस (UP Police) में कांस्टेबल के पदों पर नौकरी (Sarkari Naukri) की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है. इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को एक अच्छी सैलरी पैकेज (Salary Package) दिया जाता है. उम्मीदवारों को दिए जाने वाला वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत आता है. जो उम्मीदवार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Recruitment) की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए. यूपी पुलिस कांस्टेबल का मासिक वेतन 30,000 रुपये से 40,000 रुपये के बीच हो सकते हैं. इसके अतिरिक्त यूपी पुलिस कांस्टेबल (UP Police Constable) को कई अन्य भत्ते और लाभ भी मिलते हैं. अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयार कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए सभी बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें.

UP Police Constable Salary स्ट्रक्चर

यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिन उम्मीदवारों का चयन होता है, उन्हें सैलरी के साथ कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं. यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी स्ट्रक्चर इस प्रकार है.

UP Police Constable Salary के साथ भत्ते और अतिरिक्त लाभ

यूपी पुलिस कांस्टेबल को 7वें वेतन आयोग के अनुसार अतिरिक्त लाभ और भत्ते प्राप्त होंगे. लाभ नीचे सूचीबद्ध हैं.महंगाई भत्ता (डीए)लीव इन कैशसुविधा मकान किराया भत्ता (एचआरए)चिकित्सा भत्तास्वीकार्यता, क्वांटम और रूपान्तरणयात्रा भत्ता (टीए)डिटैचमेंट अलाउंसहाई एल्टीट्यूड अलाउंससिटी कंपनसेटरी अलाउंस

UP Police Constable जॉब प्रोफाइल

एक कांस्टेबल का सामान्य काम प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करना है. शिकायत के संबंध में FIR में सभी आवश्यक विवरण भरना एक कांस्टेबल का मुख्य कर्तव्य होता है.किसी मामले की जांच में सीनियर पुलिस अधिकारियों की मदद करना.कांस्टेबलों को पेट्रोलिंग गार्ड के रूप में भी कार्य करना होता है. नियमित अंतराल पर उन्हें आवंटित क्षेत्र पर नजर रखनी होती है. यदि कोई सीनियर अधिकारी अनुपस्थित रहता है, तो किसी भी प्रकार की अराजकता को रोकने के लिए एक कांस्टेबल को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति दी जाती है.एक कांस्टेबल का कर्तव्य थाने में आवश्यक कागजी कार्रवाई करना है. इसमें सीनियर्स को रिपोर्ट और एक्टिविटी सबमिट करना होता है.यूपी पुलिस कांस्टेबल के अन्य कर्तव्यों में पुलिस वेरिफिकेशन, यातायात पुलिस ड्यूटी (यदि आवश्यक हो), VIP सुरक्षा आदि शामिल हो सकते हैं.

UP Police Constable करियर ग्रोथ और प्रमोशन

यूपी पुलिस कांस्टेबल की ग्रोथ और प्रमोशन सीनियर लेवल और पद की योग्यता के आधार पर होगी. प्रमोशन इस प्रकार होगी.हेड पुलिस कांस्टेबलअसिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI)सब इंस्पेक्टर (SI)इंस्पेक्टर

