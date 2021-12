Sarkari job vacancy 2021: इंजीनियरिंग पास के लिए निकली हैं नौकरियां, जल्द करें आवेदन, सैलरी मिलेगी 1 लाख से अधिक

नई दिल्ली (CDAC Mumbai Recruitment 2021). प्रगत संगणन विकास केंद्र (Centre for Development of Advanced Computing ) ने सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों के लिए 20 नवंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया जारी और आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों (Sarkari Naukri 2021) के लिए आवेदन नहीं किया है. वह आधिकारिक वबेसाइट www.cdac.in के जरिए 9 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक https://www.cdac.in/index.aspx?id=ca_AdvtPEPM के जरिए भी इन पदों के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं. कुल 111 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

CDAC Mumbai Recruitment 2021: इन रिक्त पदों के लिए मांगे गए हैं आवेदन

प्रोजेक्ट इंजीनियर – 90 पदप्रोजेक्ट मैनेजर – 14 पदसीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर – 7 पद

CDAC Mumbai Recruitment 2021: शैक्षणिक योग्यता

प्रोजेक्ट इंजीनियर और सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर पदों पर (CDAC Recruitment 2021) आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए. वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर पद के लिए भी अभ्यर्थी के पास बीई,बीटेक और एमसीए की डिग्री होनी चाहिए. अभ्यर्थी का 60 फीसदी नबंरों से पास होना अनिवार्य है.

CDAC Mumbai Recruitment 2021: आयु सीमा

इन पदों (CDAC Recruitment 2021) के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 35 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं अधिकतम उम्र की सीमा में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमानुसार छूट भी दी गई है.

CDAC Mumbai Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा. अभ्यर्थी सैलरी आदि से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

CDAC Mumbai Recruitment 2021: इन तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 20 नवंबर 2021आवेदन की अंतिम तिथि – 9 दिसंबर 2021आधिकारिक वेबसाइट – www.cdac.inयहा देखें नोटिफिकेशन

CDAC Mumbai Recruitment 2021: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट cdac.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Career सेक्शन पर क्लिक करें.3.अब Current Openings के लिंक पर क्लिक करें.4.यहां C-DAC, Mumbai invites application for various technical positions on contract basis on consolidated pay (Advertisement No. CDACM/Consal/3/2021) के लिंक पर क्लिक करें.5.Apply Online पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी को दर्ज करें.6.सभी आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज को अपलोड करें.7.अब आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें.8.अंत में सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंट निकाल लें.