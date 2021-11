Sarkari job vacancy 2021: 8वीं और 12वीं पास के लिए निकली सरकारी नौकरियां, स्नातक पास को भी मौका, जल्द करें आवेदन

CMHO Raipur Vacancy 2021: ऐसे करें आवेदन1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट raipur.gov.in पर जाएं.2.होम पर दिए गए NOTICES सेक्शन में जाएं और Recruitment के लिंक पर क्लिक करें.3.अब Regarding revised advertisement of recruitment of district level contractual post sanctioned in district ROP 2021-22 under National Health Mission के लिंक पर क्लिक करें.4.नोटिफिकेशन के साथ जारी आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर भरें.5.भरे गए आवेदन फॉर्म कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायपुर के पते पर स्पीड पोस्ट करें.6.आवेदन फॉर्म 14 दिसंबर शाम 5.30 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे.