Sarkari Naukri 2021: ग्रेजुएशन पास के लिए टकसाल में नौकरी का सुनहरा मौका,यहां जानें पूरी डिटेल और जल्द करें आवेदन

नई दिल्ली (Sarkari Naukri 2021). भारत सरकार टकसाल (India Government Mint) ने सुपरवाइजर सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों (IGM Recruitment 2021) के लिए आज यानी 29 नवंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थी इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट igmhyderabad.spmcil.com के जरिए 27 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. कुल 15 रिक्त पदों (Sarkari Naukri 2021) पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक पर https://ibpsonline.ibps.in/ibmhrvpnov21 क्लिक कर सीधे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं इस लिंक पर https://igmhyderabad.spmcil.com/UploadDocument/Advt क्लिक कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

IGM Recruitment 2021: रिक्त पदों की संख्या

सुपरवाइजर (परख और रिफाइनिंग) – 4 पदलेबोरेटरी असिस्टेंट – 8 पदएनग्रेवर – 3 पद

IGM Recruitment 2021: शैक्षणिक योग्यता

सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. वहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट और एनग्रेवर पद के लिए बीए की डिग्री होनी चाहिए. अभ्यर्थी का 55 फीसदी नंबरों के साथ पास होना अनिवार्य है.

IGM Recruitment 2021: आयु सीमा

इन पदों (Sarkari Naukri 2021) के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं अधिकतम उम्र की सीमा में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष और एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है.

IGM Recruitment 2021: आवेदन फीस

सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 600 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं एससी व एसटी वर्ग के लिए 250 रुपए आवेदन फीस निर्धारित किया गया है. अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

IGM Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा. परीक्षा सीबीटी मोड में होगी. परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 55 फीसदी, ओबीसी वर्ग को 50 फीसदी और एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को पास होने के लिए 45 फीसदी नंबर लाना अनिवार्य है.

IGM Recruitment 2021: इन तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 29 नवंबर 2021आवेदन की अंतिम तिथि – 27 दिसंबर 2021परीक्षा की तिथि – जनवरी/ फरवरी 2022 (संभावित)

IGM Recruitment 2021: ऐसे करें आवेदन

1. सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट igmhyderabad.spmcil.com पर जाएं.2. होम पेज पर दिए गए CAREER सेक्शन पर क्लिक करें.3. अब Link for Online Application for the Posts of Supervisor(A&R), Lab Assistant and Engravers, Click here to Apply के लिंक पर क्लिक करें.यहां Click here for New Registration पर क्लिक करें.4. मेल आईडी आदि दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें.5. मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें और शैक्षणिक दस्तावेद अपलोड करें.6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट पर क्लिक करें.7. अब सबमिट किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल लें.