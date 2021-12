Sarkari Naukri 2021:UP, MP, HP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में निकली हैं बंपर नौकरियां, जल्द करें आवेदन

नई दिल्ली (Sarkari Naukri 2021). सरकारी नौकरी की तलाश कर रहें अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में विभिन्न पदों के लिए सरकारी नौकरियां निकली हैं. अभ्यर्थी इन नौकरियों के लिए अपनी योग्यतानुसार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं.

यहां जानिए इन राज्यों के किन-किन सरकारी विभागों में कितने पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं. योग्यता क्या मांगी गई है और आवेदन की अंतिम तिथि कब तक है.

UP Sugar Mill Bharti 2021 :

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड ने प्रधान प्रबंधक, मुख्य इंजीनियर, मुख्य केमिस्ट, मुख्य लेखाकार, मुख्य गन्ना अधिकारी और आसवनी प्रबंधक जैसे पदों पर भर्ती (UP Sugar Mill Bharti 2021) निकाली हैं. इसके लिए (up govt jobs 2021) अब आवेदन की अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2021 है. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तक ही थी. जिसे यूपी सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड ने बढ़ा दिया है. नोटिस के अनुसार इसके लिए आवेदन ऑनलाइन करना है. उम्मीदवार यूपी सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड की वेबसाइट ttp://www.upsugarfed.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.यहां पढ़ें पूरी डिटेल

MP High Court Recruitment 2021:

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड -2, स्टेनोग्राफर ग्रेड -3 और सहायक ग्रेड -3 पदों पर भर्तियां (MP High Court Recruitment 2021) निकाली हैं. इन पदों के लिए आज यानी 30 नवंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अभ्यर्थी MP High Court की आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in के जरिए इन पदों (mp high court vacancy 2021) के लिए 30 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. कुल 1255 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं.यहां जानें पूरी डिटेल

RSMSSB Recruitment 2021:

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सहायक जनसंपर्क अधिकारी (RSMSSB APRO Recruitment 2021) और परिवहन विभाग में मोटर वाहन एसआई (RSMSSB Motor Vehicle SI Recruitment 2021) के पदों (rajasthan govt jobs 2021) पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों (govt jobs 2021) के लिए 2 दिसंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. अभ्यर्थी RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in के जरिए 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. एपीआरओ के 76 पद और मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर के 197 पदों पर भर्तियां की जाएगी.यहां क्लिक कर जानें डिटेल

UKPSC Assistant Professor Recruitment 2021:

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां (UKPSC Assistant Professor vacancy 2021) निकाली हैं. इन पदों (uttarakhand govt jobs 2021) के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी. अभ्यर्थी UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.gov.in के जरिए 24 दिसंबर 2021 तक आवेदन (UKPSC Recruitment 2021) कर सकते हैं. विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 455 रिक्त पदों (Assistant Professor vacancy 2021) पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं.अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

Sarkari vacancy jobs 2021:

स्टाफ नर्स और एएनएम पास कर सरकारी नौकरी तलाश कर रहें अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी,कोरबा, छत्तीसगढ़ ने स्टाफ नर्स, एएनएम सहित विभिन्न पदों (cg government jobs 2021) पर भर्तियां निकाली है. इन पदों (Sarkari Naukri 2021) के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी. अभ्यर्थी इन पदों के लिए 16 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. कुल 157 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट korba.gov.in पर जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.यहां क्लिक कर पढ़ें डिटेल

HPSSC Recruitment 2021:

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) ने स्टाफ नर्स और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों (HPSSC Bharti 2021) के लिए कल यानी 6 दिसंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू रही है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hpsssb.hp.gov.in के जरिए इन पदों (HPSSC Recruitment 2021) के लिए 5 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. करीब 500 पदों पर भर्तियां की जाएगी.यहां क्लिक कर जानें डिटेल

