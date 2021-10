IBPS Result : ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें

नई दिल्ली. IBPS Result : आईबीपीएस ने ऑफिसर्स (स्केल-1, 2, 3) और ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजर्व लिस्ट)जारी कर दिया है. यह भर्ती ग्रामीण बैंकों में होनी हैं. सीआरपी आरआरबी IX में शामिल हुए उम्मीदवार अपने नतीजे आईबीपीएस की वेबसाइट IBPS.i.e.ibps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. उम्मीदवार आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल रिजल्ट 2021 28 नवंबर तक डाउनलोड किया जा सकता है. आईबीपीएस की नोटिस के अनुसार, प्रोविजनल अलॉटमेंट मेरिट कम प्रिफरेंस के आधार पर हुआ है.

ऐसे चेक करें आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल रिजल्ट 2021

– सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट .ibps.in. पर जाएं– अब होम पेज पर फ्लैश हो रही नोटिफिकेशन ‘click here to view your result for CRP RRB IX Office Assistant & Officer Scale 1’ पर क्लिक करें– अब एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा– अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करके क्लिक करें– अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा– इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं-यहां क्लिक करके सीधे रिजल्ट चेक करें

