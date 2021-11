Indian Oil Jobs : इंडियन ऑयल में अप्रेंटिस की 1900 से अधिक वैकेंसी, जानें कैसे करना है आवेदन

नई दिल्ली. Indian Oil Jobs : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस की बंपर भर्ती निकाली है. नोटिस के अनुसार, इंडियल ऑयल में ट्रेड अप्रेंटिस की 1968 वैकेंसी है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 22 अक्टूबर से जारी है. अप्रेंटिस पदों भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार इंडियन ऑयल की वेबसाइट iocl.com पर जाकर 12 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.इस भर्ती के माध्यम से इंडियन ऑयल के बरौनी, गोवा, हाटी, हल्दिया, गुजरात, पीआरपीसी, मथुरा, डिगबोई, पानीपत, पारादीप और बोंगाई गांव की इकाइयों में ट्रेड अप्रेंटिस के रिक्त पद भरे जाएंगे.

इंडियन ऑयल के नोटिफिकेशन के अनुसार, अप्रेंटिस पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा. इसका आयोजन 21 नवंबर को किया जाएगा. अप्रेंटिस भर्ती में एक खास बात है कि इसके लिए किसी तरह का आवेदन शुल्क नहीं चुकाना है यानी आवेदन फ्री है.

ऐसे करें आवेदन-

– सबसे पहले इंडियन ऑयल की वेबसाइट www.iocl.com पर जाएं– अब ‘What’s New’ > Engagement of Apprentices under Refineries Division> “Detailedadvertisement” (to refer to the Advertisement) > “Click here to Apply Online” पर जाएं– अब आवेदन करकें

शैक्षिक योग्यता

ट्रेड अप्रेंटिस – फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री के साथ 3 वर्ष के B.SC डिग्री.ट्रेड अप्रेंटिस फिटर – मैट्रिक के साथ 2 वर्ष का आईटीआई फिटर.ट्रेड अप्रेंटिस डिसिप्लिन – मैकेनिकल – 3 वर्ष B.Sc.विस्तृत शैक्षिक योग्यता, भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में देखी जा सकती है.

आयु सीमा

उपरोक्त पदों के लिए 18 से 24 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

यहां क्लिक करके नोटिस देखें

