MP High Court Recruitment 2021: ग्रेजुएशन पास के लिए यहां हैं 1250 से अधिक नौकरियां, आज से शुरू है आवेदन, जानें पूरी डिटेल

MP High Court Recruitment 2021: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Recruitment / Result सेक्शन पर क्लिक करें.3.अब Click Here – Online Application Forms/ Admit Cards पर क्लिक करें.4.यहां To filling up the posts of Stenographer Grade-2, Stenographer Grade-3, Stenographer Grade-3 (Court Manager Staff), Assistant Grade-3 & Assistant Grade-3 (English Knowing) for District Courts of M.P. Year-2021, Registration – Click Here के लिंक पर क्लिक करें.5.मांगी गई सभी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.6.आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें.7.अब सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंट निकाल लें.