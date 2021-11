PSPCL Answer Key 2021: पंजाब बिजली विभाग ने जारी की भर्ती परीक्षाओं की आंसर-की, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली (PSPCL Answer Key 2021). पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने कई पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षाओं की प्रोविजनल आंसर-की (PSPCL Answer Key 2021) जारी कर दी है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट pspcl.in पर इसे चेक कर सकते हैं. प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी. इन परीक्षाओं का आयोजन 8 नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2021 के बीच किया गया था.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/70982/login पर क्लिक करके भी आंसर-की चेक कर सकते हैं.

जारी प्रोविजनल आंसर-की (PSPCL Answer Key 2021) पर अभ्यर्थी 26 नवंबर 2021 रात 12 बजे से पहले तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी.

बता दें कि क्लर्क, राजस्व लेखाकार, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), सहायक लाइनमैन (एएलएम) और सहायक सब स्टेशन परिचर (एएसएसए) पद के लिए हुई परीक्षा (PSPCL Exam 2021) की आंसर-की जारी की गई है. इन पदों (PSPCL Recruitment 2021) के लिए परीक्षाओं का आयोजन 8 नवंबर 2021, 15 नवंबर 2021 और 18 नवंबर 2021 को किया गया था.

PSPCL Answer Key 2021: ऐसे चेक करें आंसर-की

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट pspcl.in पर जाएं.-अब Recruitment सेक्शन में जाएं.-यहां Recruitment for the posts of Revenue Accountant (RA) & Clerk (CLK) (Non-technical) and Junior Engineer/Electrical, Assistant Lineman (ALM) and Assistant Sub-Station Attendant (ASSA) – (Technical) against CRA 298/21 के लिंक पर क्लिक करें.-अब Link for raising objections against Questions/Answer keys, if any for online exam for various posts against CRA 298/21 के लिंक पर क्लिक करें.-यहां यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर सबमिट करें.-आसंर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.-अब उसे डाउनलोड करें.

यह भी पढ़ें –

Sarkari Naukri: ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का मौका, यहां चेक करें डिटेलBank SO Recruitment 2021: सेंट्रल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर कल से शुरू हो रही आवेदन की प्रक्रिया, जानें सभी जरूरी बातें