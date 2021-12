SBI CO Job Vacancy 2021: SBI में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू, जल्द करें अप्लाई

SBI CO Job Vacancy 2021: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है. इसके (SBI CO Job Vacancy 2021) लिए SBI ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती (SBI CO Job Vacancy 2021) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (SBI CO Job Vacancy 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (SBI CO Job Vacancy 2021) पर आज यानी 9 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/sbircbonov21/ पर क्लिक करके भी इन पदों (SBI CO Job Vacancy 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://sbi.co.in/documents/77530/11154687/081221-CBO-21+Final+Detaile के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (SBI CO Job Vacancy 2021) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (SBI CO Job Vacancy 2021) प्रक्रिया के तहत कुल 1226 पदों को भरा जाएगा.

SBI CO Job Vacancy 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 9 दिसंबरऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 29 दिसंबर

SBI CO Job Vacancy 2021 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पदों की संख्या- 1226

SBI CO Job Vacancy 2021 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए.

SBI CO Job Vacancy 2021 के लिए आयुसीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 21 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम होनी चाहिए.

SBI CO Job Vacancy 2021 के लिए आवेदन शुल्क

सामान्य श्रेणी / अन्य श्रेणी के तहत उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 750 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के तहत आवेदन करने वालों को कोई शुल्क नहीं देना होगा.

SBI CO Job Vacancy 2021 के लिए चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन 3 चरणों ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग और साक्षात्कार के आधार पर होगी.

SBI CO Job Vacancy 2021 के लिए वेतन

उम्मीदवारों को मूल वेतन लगभग रु. 36, 000/- और अधिकारी नियमानुसार डी.ए., एच.आर.ए/लीज रेंटल, सी.सी.ए, चिकित्सा एवं अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे.

