Sarkari Naukri 2022 : इस भाषा में हैं ग्रेजुएट तो कैबिनेट सचिवालय में शानदार नौकरी का मौका, तुरंत करें अप्लाई

Sarkari Naukri 2022 : भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में नौकरी का मौका मिले तो कौन नहीं करना चाहेगा. आपके पास भी कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर पद पर नौकरी का मौका है. यह भर्ती रेगुलर बेसिस पर होगी. कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर पद पर कुल 15 वैकेंसी है. ग्रेजुएट हैं तो आप भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. डिप्टी फील्ड ऑफिसर पद के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में करना है. आवेदन फॉर्म रिसीव होने की लास्ट डेट 21 नवंबर 2022 है.

डिप्टी फील्ड ऑफिसर पद के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता ?

उम्मीदवारों के पास चाइनीज भाषा में बैचलर डिग्री होनी चाहिए. या बैचलर डिग्री के बाद चाइनीज भाषा में दो साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए.

न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए.

डिप्टी फील्ड ऑफिसर की कितनी है सैलरी ?

पे लेवल- 7 में न्यूतनम पे 44,900/- रुपये प्रति माह साथ में कई अन्य भत्ते भी मिलेंगे.

आवेदन फॉर्म भेजने का पता-

पोस्ट बैग नंबर-001, लोधी रोड हेड पोस्ट ऑफिस, नई दिल्ली-110003. लिफाफे पर बड़े अक्षरों में लिखना है- “APPLICATION FOR THE POST OF DEPUTY FIELD OFFICER (GD)”

कैबिनेट सचिवालय डिप्टी फील्ड ऑफिसर भर्ती नोटिफिकेशन 2022

