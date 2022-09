Central Bank of India Recruitment 2022: सेंट्रल बैंक में बिना परीक्षा ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, आवेदन शुरू, 1 लाख है सैलरी

Central Bank of India Recruitment 2022: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने कई श्रेणियों में स्पेशलिस्ट के लिए पदों (Central Bank of India Recruitment 2022) को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (Central Bank of India Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Central Bank of India की आधिकारिक वेबसाइट Centralbankofindia.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (Central Bank of India Recruitment 2022) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/cbiosep22/ पर क्लिक करके भी इन पदों (Central Bank of India Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक Central Bank of India Recruitment 2022 Notification PDF के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (Central Bank of India Recruitment 2022) को भी चेक कर सकते हैं. इस भर्ती (Central Bank of India Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 110 पदों को भरा जाएगा.

Central Bank of India Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि – 28 सितंबर 2022ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 17 अक्टूबर 2022

Central Bank of India Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पदों की संख्या- 110

Central Bank of India Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों के पास आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए संबंधित योग्यता होनी चाहिए.

Central Bank of India Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क

एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार – 175 / – + जीएसटीअन्य सभी उम्मीदवार – रु. 850/-+जीएसटी

Central Bank of India Recruitment 2022 के लिए वेतन

जेएमजी स्केल I – 36000-1490(7)-46430-1740(2)-49910-1990(7)-63840एमएमजी स्केल II – 48170-1740(1)-49910-1990(10)-69810एमएमजी स्केल III – 63840-1990(5)-73790-2220(2)-78230एसएमजी स्केल IV – 76010-2220(4)-84890-2500(2)-89890टीएमजी स्केल वी – 89890-2500(2)-94890-2730(2)-100350

