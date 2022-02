Sarkari Naukri 2022: कम्यूनिकेशन मिनिस्ट्री में बिना एग्जाम इन पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन, 57000 से अधिक मिलेगी सैलरी

DOT Recruitment 2022: संचार मंत्रालय (Ministry of Communication) में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का एक अच्छा मौका है. इसके (DOT Recruitment 2022) लिए Ministry of Communication ने दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunication) के तहत यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती (DOT Recruitment 2022) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (DOT Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे DOT की आधिकारिक वेबसाइट dot.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (DOT Recruitment 2022) पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://dot.gov.in/all-vacancies पर क्लिक करके भी इन पदों (DOT Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://dot.gov.in/sites/default/files/Advertisement%20YP.pdf के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (DOT Recruitment 2022) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (DOT Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 20 पदों को भरा जाएगा.

DOT Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 23 फरवरी

DOT Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पदों की संख्या- 20

DOT Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों के पास आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए संबंधित विषय में ग्रेजुएट/ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. साथ ही 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए.

DOT Recruitment 2022 के लिए आयुसीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

DOT Recruitment 2022 के लिए वेतन

उम्मीदवारों को वेतन के तौर पर 60000 रुपये दिए जाएंगे.

