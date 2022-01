ICMR Recruitment 2022: ICMR में इन विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन, 57000 होगी सैलरी

ICMR Recruitment 2022: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) में नौकरी (Sarkari Naukri) करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. इसके (ICMR Recruitment 2022) लिए ICMR में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट- III / साइंटिस्ट सी, DEO, प्रोजेक्ट ऑफिसर और अन्य सहित विभिन्न पदों (ICMR Recruitment 2022) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (ICMR Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ICMR की आधिकारिक वेबसाइट main.icmr.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (ICMR Recruitment 2022) पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 फरवरी 2022 है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://main.icmr.nic.in/career-opportunity पर क्लिक करके भी इन पदों (ICMR Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://main.icmr.nic.in/sites/default/files/career_opportunity/AI_Adv के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (ICMR Recruitment 2022) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (ICMR Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 7 पदों को भरा जाएगा.

ICMR Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 07 फरवरी 2022

ICMR Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट- III / साइंटिस्ट सी (नॉन-मेडिकल) -01प्रोजेक्ट साइंटिस्ट- II / साइंटिस्ट बी (नॉन-मेडिकल) -01वैज्ञानिक बी (गैर-चिकित्सा) -02परियोजना अधिकारी -01परियोजना अधिकारी (तकनीकी) -01डाटा एंट्री ऑपरेटर-ग्रेड सी-01

ICMR Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट- III / साइंटिस्ट सी (नॉन-मेडिकल) – उम्मीदवारों को प्रथम श्रेणी के साथ ME / एम.टेक कंप्यूटर / डेटा साइंस की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही 4 सालों का अनुभव होना चाहिए.प्रोजेक्ट साइंटिस्ट- II / साइंटिस्ट बी (नॉन-मेडिकल) – उम्मीदवारों को प्रथम श्रेणी के साथ ME / एम.टेक कंप्यूटर / डेटा साइंस की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही 2 सालों का अनुभव होना चाहिए.वैज्ञानिक बी (गैर-चिकित्सा) -उम्मीदवारों को प्रथम श्रेणी के साथ ME / एम.टेक कंप्यूटर / डेटा साइंस की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही 2 सालों का अनुभव होना चाहिए.प्रोजेक्ट ऑफिसर- किसी भी विषय में ग्रेजुएट के साथ प्रशासन/वित्त और लेखा कार्य का 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए.प्रोजेक्ट ऑफिसर (तकनीकी) – उम्मीदवारों के पास CSE/IT/ECE में B.Tech के साथ 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए.डाटा एंट्री ऑपरेटर- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से ग्रेड सी के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन/आईटी/कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए.

ICMR Recruitment 2022 के लिए वेतन

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-III/ साइंटिस्ट सी (नॉन-मेडिकल)-रु. 57660/- प्रति माहप्रोजेक्ट साइंटिस्ट- II / साइंटिस्ट बी (नॉन-मेडिकल) -रु. 54300/- प्रति माहसाइंटिस्ट बी (नॉन-मेडिकल)-रु. 54300/- प्रति माहप्रोजेक्ट ऑफिसर-रु. 32000/- प्रति माहपरियोजना अधिकारी (तकनीकी) – रु. 32000/- प्रति माहडाटा एंट्री ऑपरेटर-ग्रेड सी-01 रुपये 31000/- प्रति माह

