RBI SO Recruitment 2022: RBI में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, आज से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, मिलेगी अच्छी सैलरी

RBI SO Recruitment 2022: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में ऑफिसर बनने का सुनहरा अवसर है. इसके (RBI SO Recruitment 2022) लिए RBI ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती (RBI SO Recruitment 2022) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (RBI SO Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (RBI SO Recruitment 2022) के लिए आज यानी 15 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/rbidec21/ पर क्लिक करके भी इन पदों (RBI SO Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://opportunities.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=4077 के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (RBI SO Recruitment 2022) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया (RBI SO Recruitment 2022) के तहत कुल 14 पदों को भरा जाएगा.

RBI SO Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 15 जनवरी 2022ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 04 फरवरी 2022

RBI SO Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पदों की संख्या- 14

लॉ ऑफिसर ग्रेड बी – 2 पदमैनेजर (टेक्निकल-सिविल) – 6 पदमैनेजर (टेक्निकल-इलेक्ट्रिकल) – 3 पदलाइब्रेरी प्रोफेशनल (असिस्टेंट लाइब्रेरियन) ग्रेड ए – 1 पदआर्किटेक्ट ग्रेड ए – 1 पदफुल-टाइम क्यूरेटर – 1 पद

RBI SO Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

लॉ ऑफिसर ग्रेड बी – किसी भी विश्वविद्यालय / कॉलेज / संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए. साथ ही 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए.मैनेजर (टेक्निकल-सिविल) – उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए. साथ ही 3 साल का अनुभव होना चाहिए.मैनेजर (टेक्निकल-इलेक्ट्रिकल) – किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी. टेक होना चाहिए. साथ ही 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए.लाइब्रेरी प्रोफेशनल (असिस्टेंट लाइब्रेरियन) ग्रेड ए – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से आर्ट्स/कॉमर्स/साइंस में ग्रेजुएट डिग्री और ‘लाइब्रेरी साइंस’ या ‘लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस’ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए. साथ ही 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए.आर्किटेक्ट ग्रेड ए – भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों से न्यूनतम 60% अंकों के साथ आर्किटेक्चर में ग्रेजुएट होना चाहिए.फुल-टाइम क्यूरेटर- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास/अर्थशास्त्र/ललित कला/पुरातत्व/म्यूजियोलॉजी/न्यूमिज़माटिक्स में कम से कम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. साथ ही 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए.

RBI SO Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

लॉ ऑफिसर ग्रेड बी – 21 से 32 वर्षमैनेजर (टेक्निकल-सिविल) – 21 से 35 वर्षमैनेजर (टेक्निकल-इलेक्ट्रिकल) – 21 से 35 वर्षलाइब्रेरी प्रोफेशनल (असिस्टेंट लाइब्रेरियन) ग्रेड ए – 21 से 30 वर्षआर्किटेक्ट ग्रेड ए – 21 से 30 वर्षपूर्णकालिक क्यूरेटर – 25 से 50 वर्ष

RBI SO Recruitment 2022 के लिए चयन प्रक्रिया

चयन एक ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें…10वीं, 12वीं के लिए ESIC में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरूBARC में इन पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी, बस करना है ये काम