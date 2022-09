SSC C& D Steno Sarkari Naukri 2022: SSC में इन पदों पर आवेदन करने की कल है आखिरी डेट, 12वीं पास जल्द करें अप्लाई

SSC C& D Steno Recruitment 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. इसके (SSC C& D Steno Recruitment 2022) लिए SSC में स्टेनोग्राफर C और D के पदों पर आवेदन करने की कल आखिरी डेट है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों (SSC C& D Steno Recruitment 2022) के लिए आवेदन नहीं किए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (SSC C& D Steno Recruitment 2022) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ssc.nic.in/ पर क्लिक करके भी इन पदों (SSC C& D Steno Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक SSC C& D Steno Recruitment 2022 Notification PDF के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (SSC C& D Steno Recruitment 2022) को भी चेक कर सकते हैं. इस भर्ती (SSC C& D Steno Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कई पदों को भरा जाएगा.

SSC C& D Steno Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 20 अगस्तऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 5 सितंबर

SSC C& D Steno Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

स्टेनोग्राफर C & D

SSC C& D Steno Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

SSC C& D Steno Recruitment 2022 के लिए आयुसीमा

उम्मीदवारों की ग्रेड C के लिए आयुसीमा 18 से 30 वर्ष और ग्रेड D के 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

SSC C& D Steno Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क

अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹100/- है और आरक्षित श्रेणी के साथ महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

