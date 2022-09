Sarkari Naukri 2022 : असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद पर 1500 से अधिक वैकेंसी, इस तारीख से करें आवेदन

Sarkari Naukri 2022 : तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (TSPSC) ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद पर बंपर भर्ती निकाली है. यह भर्ती तेलंगाना की विभिन्न इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए होगी. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट tspsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन करना है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगी. तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद पर कुल 1540 वैकेंसी है.असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भर्ती 2022 वैकेंसी डिटेल

AEE (Civil) in PR & RD Dept. (मिशन भगीरथ) – 302AEE (Civil) in PR & RD Dept. – 211AEE (Civil) in MA & UD-PH – 147AEE (Civil) in T.W. Dept – 15AEE in I&CAD Dept – 704AEE (Mechanical) in I&CAD (GWD) – 3AEE (Civil) in TR & B – 145AEE (Electrical) in TR & B – 13

आवश्यक शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विवि से इंजीनियरिंग के संबंधित फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2022 तक 18 से 44 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

आवेदन शुल्क

आवेदक को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुल्क के रूप में 200 रुपये और परीक्षा शुल्क के लिए 120 रुपये का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा.

