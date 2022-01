UP NHM CHO Recruitment 2022: नेशनल हेल्थ मिशन में बिना परीक्षा के बन सकते हैं ऑफिसर, बस होनी चाहिए ये योग्यता, होगी अच्छी सैलरी

UP NHM CHO Recruitment 2022: नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), उत्तर प्रदेश में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. इसके (UP NHM CHO Recruitment 2022) लिए UP NHM ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के पदों पर भर्ती (UP NHM CHO Recruitment 2022) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (UP NHM CHO Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे UP NHM की आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (UP NHM CHO Recruitment 2022) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://upnrhm.gov.in/Home/Index पर क्लिक करके भी इन पदों (UP NHM CHO Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक http://upnrhm.gov.in/uploads/2706934388670021.pdf के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (UP NHM CHO Recruitment 2022) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (UP NHM CHO Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 4000 पदों को भरा जाएगा.

UP NHM CHO Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि: 8 जनवरीऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 28 फरवरी

UP NHM CHO Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) – 4000 पद

UP NHM CHO Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एससी. (नर्सिंग) की डिग्री के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य में सर्टिफिकेट होना चाहिए. साथ ही यूपी नर्स और मिडवाइव्स काउंसिल में नर्सों और दाइयों के रूप में पंजीकृत होना चाहिए.

UP NHM CHO Recruitment 2022 के लिए आयुसीमा

उम्मीदवारों की आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए.

UP NHM CHO Recruitment 2022 के लिए चयन मानदंड

उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा.

UP NHM CHO Recruitment 2022 के लिए वेतन

उम्मीदवारों को वेतन के तौर पर 20,500 रुपये प्रति माह मानदेय और 15,000 रुपये प्रति माह प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) दिया जाएगा.

