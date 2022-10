UP Police Constable Recruitment: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर जारी हुआ ये अहम नोटिस, पढ़ें पूरी डिटेल

UP Police Constable Recruitment: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) लखनऊ ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Recruitment) से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है. जारी नोटिस के अनुसार अब उम्मीदवार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Recruitment) के लिए आवेदन फॉर्म गूगल फॉर्म के बजाय अब ईमेल और बोर्ड ऑफिस जाकर व्यक्तिगत तौर पर भी जमा कर सकते हैं. बोर्ड (UPPRPB) के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवारों को राहत मिली है, जहां ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रही थी.

UPPRPB के आधिकारिक नोटिस के अनुसार, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को आ रही समस्याओं के दृष्टिगत GOOGLE FORM द्वारा आवेदन करने की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है. अन्य शेष दो माध्यमों अर्थात ई-मेल एवं भौतिक रूप से आवेदन जमा किए जाने की कार्यवाही यथावत रहेगी.

दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु जनपद- लखनऊ को बोर्ड कार्यालय के अतिरिक्त जनपद- गाजियाबाद एवं जनपद- प्रयागराज की रिजर्व पुलिस लाइंस में भी अभ्यर्थी उपस्थित होकर अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकता है. जनपद- गाजियाबाद एवं जनपद- प्रयागराज में आवेदन फॉर्म जमा किए जाने की कार्यवाही दिनांक 14.10.2022 से प्रारंभ होगी. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://uppbpb.gov.in/notice/vig1_13102022.pdf पर क्लिक करके भी आधिकारिक नोटिस देख सकते हैं.