Bank Recruitment 2021: बैंक में निकली असिस्टेंट मैनेजर की नौकरियां, जल्द करें आवेदन, फिर नहीं मिलेगा मौका

नई दिल्ली (Bank Assistant Manager Recruitment 2021). गुंटूर, जिला सहकारी सेंट्रल बैंक लिमिटेड (GDCC Bank) ने सहायक प्रबंधक (Assistant manager) के पदों पर भर्तियां (Bank Manager Bharti 2021) निकाली हैं. इन पदों (GDCC Bank Recruitment 2021) के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 नवंबर 2021 से जारी है और आवेदन की अंतिम तिथि में 4 दिनों का समय और बचा है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है. वह आधिकारिक वेबसाइट gunturdccb.com के जरिए 3 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक https://ibpsonline.ibps.in/dccbasmoct21 के जरिए इन पदों (GDCC Bank Recruitment 2021) के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक पर http://gunturdccb.com/am.php क्लिक कर नोटिफिकेशन देख सकते है.

GDCC Bank Recruitment 2021: रिक्त पदों की संख्या

असिस्टेंट मैनेजर – 6 पद

GDCC Bank Recruitment 2021: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों (GDCC Bank Assistant Manager Recruitment 2021) के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. अधिक शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

GDCC Bank Recruitment 2021: आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की 18 वर्ष से 30 के बीच होनी चाहिए. वहीं अधिकतम उम्र की सीमा में एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष और ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट दी गई है.

GDCC Bank Recruitment 2021: आवेदन फीस

सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 590 रुपए आवेदन फीस निर्धारित की गई है. वहीं एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 413 रुपए आवेदन फीस देनी होगी.

GDCC Bank Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा. परीक्षा सीबीटी मोड में होगी और समय 1 घंटे का होगा.

GDCC Bank Recruitment 2021: इन तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि- 19 नवंबर 2021आवेदन की अंतिम तिथि – 3 दिसंबर 2021

GDCC Bank Recruitment 2021: ऐसे करें आवेदन

1. सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट gunturdccb.com पर जाएं.2. होम पेज पर दिए गए link for application to the post of Assistant manager के लिंक पर क्लिक करें.3. अब Click here for New Registration पर क्लिक करें.4. मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें.5. शैक्षणिक आदि सभी दस्तावेजों को अपलोड करें.6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट पर क्लिक करें.7. अब अंत में सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंट निकाल लें.