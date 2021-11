Bank Clerk PO Recruitment 2021: बैंक में क्लर्क और पीओ की भर्तियां, जल्द करें आवेदन, बस कल तक का है मौका

नई दिल्ली (Bank Clerk PO Recruitment 2021). जम्मू और कश्मीर बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (Bank PO Recruitment 2021) और बैंकिंग एसोसिएट (Bank Clerk Recruitment 2021) के पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और अंतिम तिथि में 1 दिन का समय और बचा है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों (JK Bank Clerk PO Recruitment 2021) के लिए आवेदन नहीं किया है. वह बैंक की आधिकारिक वेबसाइट jkbank.com के जरिए 30 नवंबर 2021 तकत आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि पहले आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दिया गया था. कुल 45 रिक्त पदों पर भर्तियां (Bank Recruitment 2021) की जाएंगी.

अभ्यर्थी इस लिंक पर https://ibpsonline.ibps.in/jkblposoct21 क्लिक कर इन पदों के लिए सीधे आवेदन भी कर सकते हैं. साथ ही नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं.

JK Bank Clerk PO Recruitment 2021: रिक्त पदों की संख्या

क्लर्क- 25 पदपीओ – 20 पद

JK Bank Clerk PO Recruitment 2021:शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

JK Bank Clerk PO Recruitment 2021:आयु सीमा

इन पदों (JK Bank Recruitment 2021) के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 20 वर्ष से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं अधिकतम उम्र की सीमा में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष और एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है. अभ्यर्थियों के आयु की गणना 1 अप्रैल 2021 से की जाएगी.

JK Bank Clerk PO Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

पीओ के पदों (Bank Po Bharti 2021 ) पर अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. वहीं क्लर्क के पदों (Bank Clerk Bharti 2021) पर अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाएगा.

JK Bank Clerk PO Recruitment 2021: महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन की अंतिम तिथि – 30 नवंबर 2021आधिकारिक वेबसाइट – jkbank.com

JK Bank Clerk PO Recruitment 2021: ऐसे करें आवेदन

1. सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jkbank.com पर जाएं.2. होम पेज पर दिए गए Careers सेक्शन में जाएं.3. यहां Link for Recruitment Of Probationary Officers for Ladakh UT/ Link for Recruitment Of Banking Associates for Ladakh UT के लिंक पर क्लिक करें.4. अब Click here for New Registration पर क्लिक करें.5. यहां मेल आईडी आदि दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें.6. अब मांगे गए सभी शैक्षणिक दस्तावेजों को अपलोड करें.7. आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें.8. अब सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंट निकाल ले.