Bihar BTSC JE result: बिहार बीटीएससी जेई फाइनल रिजल्ट 2019 जारी, डायरेक्ट लिंक से करें चेक

नई दिल्ली. Bihar BTSC JE result: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) ने सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल भर्ती 2019 में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी बीटीएससी की आधिकारिक वेबसाइट pariksha.nic.in पर विजिट करके अपना परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं. बता दें कि यह परीक्षा बिहार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 6000 हजार से ज्यादा पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी.

6000 से ज्यादा पदों के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में विशेषज्ञता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा था. अब बीटीएससी द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है. ऐसे में अभ्यर्थी नीचे बताए गए स्टेप्स से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

सबसे पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट pariksha.nic.in पर जाएं.यहां होमपेज पर रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.अब, ‘Result For Advertisement No-01/2019 for the Post of Junior Engineer ( Electrical/Mechanical/Civil)’ के लिंक पर क्लिक करें.कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पीडीएफ दिखाई देगा.अब पीडीएफ से रिजल्ट चेक कर लें.इसे डाउनलोड करके सेव कर लें.

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक