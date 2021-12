Sarkari Vacancy 2021: नर्सिंग ऑफिसर सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां, 8वीं से 12वीं और ग्रेजुएशन पास करें आवेदन

CMHO Raipur Vacancy 2021: ऐसे करें आवेदन

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट raipur.gov.in पर जाएं.-होम पर दिए गए NOTICES सेक्शन में जाएं और Recruitment के लिंक पर क्लिक करें.-अब Regarding revised advertisement of recruitment of district level contractual post sanctioned in district ROP 2021-22 under National Health Mission के लिंक पर क्लिक करें.-नोटिफिकेशन के साथ जारी आवेदन फार्म को डाउनलोड कर भरें.-भरे गए आवेदन फार्म कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायपुर के पते पर स्पीड पोस्ट करें.-आवेदन फार्म 14 दिसंबर शाम 5.30 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे.