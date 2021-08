Defense Ministry Recruitment 2021 : रक्षा मंत्रालय में 10वीं पास के लिए ड्राइवर सहित कई पदों नौकरियां

नई दिल्ली. Defense Ministry Recruitment 2021 : रक्षा मंत्रालय ने 10वीं पास के लिए विभिन्न पदों की भर्ती निकाली हैं. भारतीय सेना की सर्विस कॉर्प्स (ASC) के लिए निकली इस भर्ती के तहत सिविल मोटर ड्राइवर, क्लीनर, कुक, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के पद भरे जाएंगे. यह भर्ती एएससी सेंटर नॉर्थ के लिए है. जबकि एमटीएस और लेबर पदों पर भर्ती एएससी साउथ सेंटर के लिए है. भर्ती का विज्ञापन 28 अगस्त से 03 सितंबर के रोजगार समाचर पत्र में प्रकाशित हुआ है. नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती विज्ञापन जारी होने से 21 दिन तक आवेदन किया जा सकता है.

रक्षा मंत्रालय एएससी सेंटर भर्ती 2021 की वैकेंसी का विवरण

कुल पद- 400

एएससी सेंटर नॉर्थसिविल मोटर ड्राइवर (पुरुष अभ्यर्थियों के लिए)- 115 पदक्लीनर- 67 पदकुक- 15 पदसिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर- 03 पद

एएससी सेंटर साउथलेबर (पुरुष अभ्यर्थियों के लिए)- 194 पदएमटीएस (सफाईवाला)- 07 पद

एएससी सेंटर ग्रुप सी सैलरी

सिविल मोटर ड्राइवर- 19000/- रुपये प्रति माह+ डीयरनेस सहित अन्य अलाउंसक्लीनर- .18000/- रुपये प्रति माह डीयरनेस सहित अन्य अलाउंसकुक- 19000/- रुपये प्रति माह+ डीयरनेस सहित अन्य अलाउंससिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर- 19000/- रुपये प्रति माह+ डीयरनेस सहित अन्य अलाउंसएमटीएस- 18000/- रुपये प्रति माह डीयरनेस सहित अन्य अलाउंसलेबर- 18000/- रुपये प्रति माह डीयरनेस सहित अन्य अलाउंस

आवश्यक शैक्षिक योग्यता

सिविल मोटर ड्राइवर- 10वीं पास होने के साथ एलएमवी और एचएमवी का लाइसेंस व दो साल का अनुभवक्लीनर- 10वीं पास होने के साथ क्लीनर के कार्य में दक्षकुक- 10वीं पास होने के साथ कुकिंग में दक्षसिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर- 10वीं पास होने के साथ कैटरिंग में डिप्लोमा या सर्टिफिकेटलेबर- 10वीं पाास होना चाहिए.एमटीएस- 10वीं पास होना चाहिए.

आयु सीमा-

सिविल मोटर ड्राइवर की 18 से 27 वर्ष और अन्य सभी के लिए 18 से 25 वर्षचयन प्रक्रिया- अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा.

ऐसे करें आवेदन

अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ एक सेल्फ अटेस्टेड लिफाफा भी भेजना है. जिस पर पोस्टल स्टापं लगा होना चाहिए. आवेद पत्र भेजने का पता है- The Presiding Officer, Civilian Direct Recruitment Board, CHQ, ASC Centre (South) – 2 ATC, Agram Post, Bangalore -07 (for Labour and MTS (Safaiwala) and to The Presiding Officer, Civilian Direct Recruitment Board, CHQ, ASC Centre (North) – 1 ATC, Agram Post, Bangalore -07 (for other trades). it to ‘The Presiding Officer, Civilian Direct Recruitment Board, CHQ, ASC Centre (South)- 2 ATC, Agram Post, Bangalore-560007′यहां क्लिक करके नोटिफिकेशन देखें

